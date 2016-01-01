شوهتنا شوهة : سياح أجانب ينظفون ما أفسده مصطافون مغاربة بشاطئ تغازوت
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
صورة قاتمة جدا تلك التي تناقلتها صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ، يتحدث مضمونها عن " شوهة " حقيقية بكل المقاييس ، بعد أن نظم سياح أجانب حملة نظافة بشاطئ " تغازوت " ضاحية مدينة أكادير ، من أجل انتشال ما خلفه مصطافين مغاربة من أزبال ونفايات ، استفزت هؤلاء السياح ، و دفعتهم الى القيام بهذه المبادرة التي استعصى على مسؤولي الجماعة، و قبلهم المصطافين القيام بها.
هذه العملية خلفت موجة غضب عارم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استنكروا بشدة ما حصل ، مؤكدين ان ثقافة " النظافة " لابد أن تترسخ في أذهان كل المغاربة ، كمؤشر يعكس مدى وعي " المجتمع " بضرورة الحفاظ على نظافة بيئته ، لأن البيئة هي " مرآة " المجتمع بكل بساطة.
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