شوهتنا شوهة : سياح أجانب ينظفون ما أفسده مصطافون مغاربة بشاطئ تغازوت

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

صورة قاتمة جدا تلك التي تناقلتها صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ، يتحدث مضمونها عن " شوهة " حقيقية بكل المقاييس ، بعد أن نظم سياح أجانب حملة نظافة بشاطئ " تغازوت " ضاحية مدينة أكادير ، من أجل انتشال ما خلفه مصطافين مغاربة من أزبال ونفايات ، استفزت هؤلاء السياح ، و دفعتهم الى القيام بهذه المبادرة التي استعصى على مسؤولي الجماعة، و قبلهم المصطافين القيام بها.

هذه العملية خلفت موجة غضب عارم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استنكروا بشدة ما حصل ، مؤكدين ان ثقافة " النظافة " لابد أن تترسخ في أذهان كل المغاربة ، كمؤشر يعكس مدى وعي " المجتمع " بضرورة الحفاظ على نظافة بيئته ، لأن البيئة هي " مرآة " المجتمع بكل بساطة.