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المغاربة يتلقون شهريا قرابة 8 مكالمات مزعجة

بواسطة أخبارنا المغربية 30 دقيقة مضت
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المغاربة يتلقون شهريا قرابة 8 مكالمات مزعجة

أخبارنا المغربية 

كشف تقرير حديث أن المغاربة يتلقون مكالمات مزعجة بشكل شهري، تتعلق بالنصب والاحتيال أو الإزعاج أو التحرش.

 

و وفق يومية المساء فقد أوضح تقرير تطبيق "تروكالر" حول المكالمات المزعجة، أن المغاربة، جاؤوا ضمن أكثر 20 دولة على صعيد العالم، تلقيا للمكالمات المزعجة وغير المرغوب فيها، حيث حل المغرب في المركز 19 عالميا، بمعدل يبلغ 7.7 مكالمة مزعجة شهريا.

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