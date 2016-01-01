هذا هو موقف بوليف من كثرة حوادث السير التي تتسبب فيها "التريبورتورات"

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أكد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل أن الحادث الأليم الذي هز مدينة طنجة و الذي تسبب فيه "تريبورتور" لا يجب أن تعاد، مشيرا إلى أن والي المدينة، ومباشرة بعد الحادثة، قام بحملة شاملة على "تريبورتور" أدت إلى احتجاز 30 عربة يوم أمس كانت تعمل خارج القانون.

و اعتبر الوزير في تصريح للموقع الرسمي للبيجيدي أن العمل الذي قامت به الوزارة لوقف حوادث ما وصفه بــ"عربات القتل"، أي الدرجات الثلاثية العجلات "تريبورترور"، كان بالتركيز على الإطار القانوني، أي التعديلات التي أدخلت على مدونة السير، والتي تمنع المواطنين من التنقل عبر هذا النوع من العربات.

و شدد بوليف على أن الإشكال ليس في الإطار القانوني الذي سهرت الوزارة على ضبطه، لكن "الإشكال في المراقبة، فالوزارة لا يمكن أن تقوم بمراقبة، ومتابعة تنقل المواطنين عبر هذه الدراجات"، مردفا أن "هذا الأمر من اختصاصات مصالح وزارة الداخلية، الأمن الوطني في المدن والدرك الملكي خارج المدن".