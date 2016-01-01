بعد افتضاح أمره " مسخوط والديه " يخرج عن صمته و يكشف تفاصيل ما وقع ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

على اثر تداول شريط فيديو صادم جدا ، يظهر من خلاله شاب يسب والديه بكلمات نابية تخدش الحياء ، وهو يجبرهما على منحه مبلغا ماليا ، وما أعقب ذلك من سخط كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا باعتقاله وتقديمه للعدالة ، بسبب تعنيفه " اللفظي " في حق أصوله ، توصلنا اللحظة بشريط فيديو جديد، تضمن اعتذار هذا الشاب لوالده عما صدر عنه من كلام فاحش في حقه و حق والدته .

أصدقاء الشاب كشفوا معطيات جديدة حول الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة هذا اليوم ، أبرزها أن هذا الفيديو صور خلال شهر رمضان الماضي ، وأن الشخص الذي سرب هذا الفيديو حاول تصفية حساباته مع ، لأجل ذلك عمد إلى نشره ، لكن والد الشاب كان له رأي آخر .. كيف تصرف معه ؟ و هل كان الاعتذار كافيا ليصفح عنه ؟ ذلك ما سنتعرف عليه من خلال هذا الفيديو :