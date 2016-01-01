ندرة الماء بوزان تجمع العماري بالمنتخبين
أخبارنا المغربية ــ وزان
عقد إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اجتماعا عاجلا مع المنتخبين بإقليم وزان صبيحة يومه الخميس 20 يوليوز الجاري بمقر الجهة بطنجة.
و وفق بلاغ صادر عن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن هذا الاجتماع يأتي من أجل مدارسة مشكل ندرة الماء الصالح للشرب التي تعاني منها أغلبية الجماعات القروية بالإقليم، وكذا في إطار تفاعل مجلس الجهة مع المواطنين واحتياجاتهم.
وقد تم خلال الاجتماع الوقوف على إمكانيات الجماعات الخمسة عشر التي تعاني من شح المياه، و تم اقتراح اقتناء صهاريج مائية متنقلة ” citerne ” لفائدة الجماعات المعنية و ذلك بتنسيق مع المجلس الإقليمي لوزان.
وبحسب بلاغ مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة فإن هذا الإجراء يعتبر تدخلا استعجاليا مؤقتا للتخفيف من معاناة السكان، وذلك في انتظار بلورة حل شامل وجذري بتنسيق مع القطاع الحكومي المعني و مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب.
شاشة أخبارنا
بعد افتضاح أمره " مسخوط والديه " يخرج عن صمته و يكشف تفاصيل ما وقع ( الفيديو )
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية على اثر تداول شريط فيديو صادم جدا ، يظهر من خلاله شاب يسب والديه بكلمات نابية تخدش الحياء ، وهو يجبرهما ... تفاصيل أكثر
- أبيضار بطلة الفيلم الإباحي الزين لي فيك تعلن إصابتها بمرض خبيث وهذا ما أوصت به بعد موتها
- من داخل الزنزانة : ناصر الزفزافي يبعث برسالة عاجلة إلى أهالي الريف قبيل " مليونية " اليوم ( الفيديو )
- لي كيقول سوسي بشحال عايش ها مول البندير علقو ليه "مضمة ديال ذهب" في الغرامة بأكادير
- "فقيه" مغربي يخلق الحدث بهولندا بعدما "حرّك" جسد لاعب اجاكس عبد الحق نوري
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟