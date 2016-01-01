ندرة الماء بوزان تجمع العماري بالمنتخبين

أخبارنا المغربية ــ وزان

عقد إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، اجتماعا عاجلا مع المنتخبين بإقليم وزان صبيحة يومه الخميس 20 يوليوز الجاري بمقر الجهة بطنجة.

و وفق بلاغ صادر عن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فإن هذا الاجتماع يأتي من أجل مدارسة مشكل ندرة الماء الصالح للشرب التي تعاني منها أغلبية الجماعات القروية بالإقليم، وكذا في إطار تفاعل مجلس الجهة مع المواطنين واحتياجاتهم.

وقد تم خلال الاجتماع الوقوف على إمكانيات الجماعات الخمسة عشر التي تعاني من شح المياه، و تم اقتراح اقتناء صهاريج مائية متنقلة ” citerne ” لفائدة الجماعات المعنية و ذلك بتنسيق مع المجلس الإقليمي لوزان.

وبحسب بلاغ مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة فإن هذا الإجراء يعتبر تدخلا استعجاليا مؤقتا للتخفيف من معاناة السكان، وذلك في انتظار بلورة حل شامل وجذري بتنسيق مع القطاع الحكومي المعني و مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب.