إدارة السجون تنفي دخول "سيليا" في أي إضراب عن الطعام
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، أنه لم يسبق للنزيلة سليمة الزياني، المعتقلة على خلفية أحداث الحسيمة، أن دخلت في أي إضراب عن الطعام، وذلك خلافا لما تدعيه وتروج له المحامية نعيمة الكلاف.
وذكر بلاغ للمندوبية، حسب توضيحات تقدمت بها المديرية الجهوية للدار البيضاء – سطات، أنه "لم يسبق للنزيلة المذكورة إطلاقا أن دخلت في أي إضراب عن الطعام، حيث كانت منذ إيداعها بالسجن ولازالت تتناول وجباتها الغذائية بانتظام".
وأضاف المصدر ذاته أن "باقي النزلاء غير مضربين عن الطعام، إذ تناولوا وجباتهم الغذائية يوم أمس بحضور بعض أفراد عائلاتهم".
وشدد البلاغ على أنه "يتضح من خلال ما سبق أن هذه الادعاءات هي ادعاءات ذات طابع تحريضي، تسعى إلى خدمة أجندات لا تدخل في صميم المهمة الدفاعية لهذه المحامية".
شاشة أخبارنا
بعد افتضاح أمره " مسخوط والديه " يخرج عن صمته و يكشف تفاصيل ما وقع ( الفيديو )
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية على اثر تداول شريط فيديو صادم جدا ، يظهر من خلاله شاب يسب والديه بكلمات نابية تخدش الحياء ، وهو يجبرهما ... تفاصيل أكثر
- أبيضار بطلة الفيلم الإباحي الزين لي فيك تعلن إصابتها بمرض خبيث وهذا ما أوصت به بعد موتها
- من داخل الزنزانة : ناصر الزفزافي يبعث برسالة عاجلة إلى أهالي الريف قبيل " مليونية " اليوم ( الفيديو )
- لي كيقول سوسي بشحال عايش ها مول البندير علقو ليه "مضمة ديال ذهب" في الغرامة بأكادير
- "فقيه" مغربي يخلق الحدث بهولندا بعدما "حرّك" جسد لاعب اجاكس عبد الحق نوري
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟