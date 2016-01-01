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إدارة السجون تنفي دخول "سيليا" في أي إضراب عن الطعام

بواسطة أخبارنا المغربية - و.م.ع 4 دقيقة مضت
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إدارة السجون تنفي دخول "سيليا" في أي إضراب عن الطعام

 

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، أنه لم يسبق للنزيلة سليمة الزياني، المعتقلة على خلفية أحداث الحسيمة، أن دخلت في أي إضراب عن الطعام، وذلك خلافا لما تدعيه وتروج له المحامية نعيمة الكلاف.

وذكر بلاغ للمندوبية، حسب توضيحات تقدمت بها المديرية الجهوية للدار البيضاء – سطات، أنه "لم يسبق للنزيلة المذكورة إطلاقا أن دخلت في أي إضراب عن الطعام، حيث كانت منذ إيداعها بالسجن ولازالت تتناول وجباتها الغذائية بانتظام".

وأضاف المصدر ذاته أن "باقي النزلاء غير مضربين عن الطعام، إذ تناولوا وجباتهم الغذائية يوم أمس بحضور بعض أفراد عائلاتهم".

وشدد البلاغ على أنه "يتضح من خلال ما سبق أن هذه الادعاءات هي ادعاءات ذات طابع تحريضي، تسعى إلى خدمة أجندات لا تدخل في صميم المهمة الدفاعية لهذه المحامية".

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