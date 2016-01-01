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تزامنا مع انطلاق مسيرة الحسيمة الموعودة، الزفزافي ومن معه يختارون التهدئة وهذا ما قرروه

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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تزامنا مع انطلاق مسيرة الحسيمة الموعودة، الزفزافي ومن معه يختارون التهدئة وهذا ما قرروه

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أكد دفاع معتقلي احتجاجات الريف أن هؤلاء قرروا رسميا تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضونه منذ يوم الإثنين الماضي.

وقال المصدر أن الزفزافي ورفاقه أصدروا بلاغا بهذا الخصوص يشرحون فيه أسباب وقف الإضراب والتي لخصوها في "...رأفة بعوائلنا وأهلنا ونزولا عند رغبة أحرار وحرائر الريف العظيم...".

وأضاف المعتقلون أن القرار جاء أيضا "من أجل فتح المجال للمبادرات الحقيقية التي تسعى إلى تحقيق مطلب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وخلق جو من الإنفراج يسمح بتحقيق مطالب الحراك لما فيه من مصلحة للريف والوطن."

للإشارة فإن الإعلان عن وقف الإضراب عن الطعام جاء متزامنا مع انطلاق المسيرة الاحتجاجية الحاشدة بالحسيمة . 

 
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