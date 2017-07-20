تضامنا مع مسيرة الحسيمة...خروج العشرات من الحقوقيين بالرباط و الدارالبيضاء للاحتجاج

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شهدت كل من مدينتي الرباط و الدارالبيضاء، مساء اليوم الخميس، خروج العشرات من الساكنة تضامنا مع مسيرة الحسيمة.

و خرج العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية، في وقفة احتجاجية امام قبة البرلمان ردد خلالها المتظاهرون شعارات تطالب برفع العسكرة عن الريف وإطلاق سراح المعتقلين والكف عن قمع حق المواطنين في التظاهر.

في المقابل تظاهر العشرات من الحقوقيين بدرب السلطان بمدينة الدار البيضاء، حيث رفعوا العديد من الشعارات المعبرة عن مطالبهم المتجلية أساسا في إطلاق سراح المعتقلين .