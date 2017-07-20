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رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين يؤكد نجاح مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات 25 دقيقة مضت
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رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين يؤكد نجاح مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة

أخبارنا المغربية 

أكد  نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أن مسيرة 20 يوليوز التي شهدتها مدينة الحسيمة نجحت رغم بلاغ الأغلبية التي رخصت لـ"قمعها".

و كتب الشيخي في تدوينة نشرها على حسابه الفايسبوكي قائلا :"عندما يتم الاعتداء على حق المواطنين في حرية التنقل..عندما يتم قطع الأنترنيت او التخفيض من صبيبه إلى الحدود الدنيا وإرباك الاتصالات الهاتفية..

عندما يتم نصب الحواجز في وجه المواطننين وتفتيشهم بكيفية مهينة وتدبيج محاضر غير قانونية في حقهم..

عندما يحصل كل هذا من أجل منع مسيرة فهذا دليل على الحجم المتوقع لهذه المسيرة التي أفزعت البعض وأفقدت صواب البعض الآخر..لذلك فإن التأكيد سيظل على حاجةالوضع القائم وتداعياته الممتدة على مدى ما يقارب تسعة أشهر إلى حلول حقيقية، وتغيير عميق في المقاربة..النجاح الحقيقي في التعامل مع الوضع سيبقى أكبر بكثير من مجرد القدرة بالقوة على منع مسيرة، و لا يمكن اختزاله في مسيرات يتم منعها بالقوة أو وقفات يتم فضها..".

و تابع الشيخي في نفس التدوينة :"المدخل السليم يكمن في البحث عن الحلول الموضوعية والواقعية لإزالة أسباب الاحتقان التي تسببت فيها بغباء جهات اكتشفت بعد حين أنها وضعت نفسها بسبب ذلك في ورطة يعتبر ما يقع اليوم إحدى تجلياتها...دون ذلك، لن يساهم ما يقع اليوم سوى في الرفع من منسوب الإحساس بالإهانة والحكرة وفي تغذية مزيد من الأحتقان وفي تعقيد إضافي للحلول الممكنة...لذلك فقد نجحت مسيرة 20 يوليوز أكثر مما لو لم يتم منعها بغض النظر عن الأعداد التي ستتمكن من تخطي كل الموانع والحواجز للمشاركة فيها.."

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1 | citoyen
connard
تجب تجريده من صفته البهلوانية التي يتقاضا اجرها من اموال دافععي الضرائب والحاقه بالاكباش من ليس مع المغاربة فهو ضدهم
مقبول مرفوض
-7
تقرير كغير لائق 2017/07/20 - 10:31
2 | جمال
اللي فهم شي حاجة يفهمني..زعما انا راه زوين...ياك انتوما اللي في الحكومة هاذي ست سنوات..من نهار شديتوها او هي كحلة..الله يعطينا وجهكم
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1
تقرير كغير لائق 2017/07/20 - 10:38
3 | عبدو
الحلول الموضوعية !!! من عندك أسي بولحية
و تابع الشيخي في نفس التدوينة :"المدخل السليم يكمن في البحث عن الحلول الموضوعية والواقعية لإزالة أسباب الاحتقان التي تسببت فيها بغباء جهات اكتشفت بعد حين أنها وضعت نفسها بسبب ذلك في ورطة يعتبر ما يقع اليوم إحدى تجلياتها...دون ذلك، لن يساهم ما يقع اليوم سوى في الرفع من منسوب الإحساس بالإهانة والحكرة وفي تغذية مزيد من الأحتقان وفي تعقيد إضافي للحلول الممكنة.......?????????
للي فهم شي حاجة يفيدنا يرحمه الله !!!!
هذا هو نوع البشر بمستواه البءيس يتقاضى 40000 د وأسلوبه تحريضي لايتجاوز مستوى الإبتداءي.
أما آن الأوان لإعادة النظر في قانون الإنتخابات
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-2
تقرير كغير لائق 2017/07/20 - 10:41
4 | ولد العياشية
اللعب على الحبلين
كلنا احرار ومناضلين توقعنا نجاح هذه المسيرة رغم كل ما حشد لها من مضادات ومطبات فطز على العياشة وأعداء الديمقراطية وعلى رأسهم وزير الداخلية ،وحكومة والو ،وهنيئا لسكان الريف على شجاعتهم ومستوى نضجهم الحضاري ،فمزيدا من التالق في المستقبل ولا تتفرقوا فتذهب ريحكم ،الان ستعود السنة العياشة المنافقون لجحورها .فشكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة من بعيد او من قريب :النهج الديمقراطي، العدل والاحسان، الجمعية المغربية لحقوق الانسان وباقي الجمعيات الغيورة على كرامة وحقوق المواطنين .
مقبول مرفوض
3
تقرير كغير لائق 2017/07/20 - 10:44
5 |
نتوما السبب في دالك لدا يجب محاسبتكم وسجنكم كنتوا عطينها غير للهدرة والزرود وخليتوا البلاد في المشاكل مقمتوش بواجباتكم بدا ستلقون مصيركم
مقبول مرفوض
-4
تقرير كغير لائق 2017/07/20 - 10:48
6 | مغربي قح
الكيل بمكيالين
ماذا جرى لهذا الحزب ؟ ولماذا يغرد خارج سربه ؟ ألم يتم الاتفاق بين الأغلبية الحكومية على عدم الترخيص لمسيرة الحسيمة لان الاحتجاجات المتكررة لم تعد ذات معنى وان التوقف عنها هو الكفيل باعطاء الدينامية للمشاريع التنموية بالمنطقة لان اي استثمار في ظل ظروف الاحتقان لن يتم أصلا . او يتأخر
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-3
تقرير كغير لائق 2017/07/20 - 11:02
7 | ahmef
النفاق
اول تغيير الذي يجب أن يحدث هو ازاحتك من رءاسة الفريق لأنك خرجت عن الأغلبية التي رفضت التوفير على المسيرة والاحتجاج في الحسيمة ولهذا يجب الحاقك بالمهداوي لأنك محرض على الفوضى.
المرجو النشر وشكرا
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-5
تقرير كغير لائق 2017/07/20 - 11:03
8 | kaza
خلي الكذاب حتى اسهى ا سولو،هذا حال بن كيران و اخوانه،كل مرة يصرحون انهم ليس كالاخوان المسلمين،لكن الزمن يفضحهم انهم ابناء الفكر الاخواني،و هدفهم هو التحكم او اشعال الفتنة و ارسال شعارات ارهابية و محاولة اهانة الدولة و جعلها في صورة الضعف،وهي كذلك طالما رئيس حكومتها انسان ضعيف و فاشل و بدون شخصية.على الشعب المغربي الرافض للمسيرة و المحب لبلده ان يرفع دعوة ضذ الحكومة و السؤولين الامنيين لعدم حماية ابنائنا رجال الامن من الاوباش و جعلهم عرضة لهمجيتهم.لقد اصبح المتظاهر يعتدي على رجال الامن و يرسلهم الى المستشفى في حالة خطيرة و يقبض عليه ثم يهدد بالاضراب عن الطعام لاطلاق سراحه،لنسمع الببغوات من الحقوقيين المنافقين من يركب الموجة يتكلمون ح عن حقوق الانسان،الله ارحمك يا ادريس البصري الوحيد الذي كان يعرفهم على حقيقتهم ،انهم سفلة و زنادقة.
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1
تقرير كغير لائق 2017/07/20 - 11:58
9 | قنيطري
سير عاود راسك أنت وامثالك تريدون أن تسيروا بهذا البلد الى الهاوية لا يوجد احد يحتقر هذا الشعب الطيب الكريم الصابر اكثر من النواب والمستشارين الذين يتقلون ميزانية الدولة بالتعويضات والرواتب و التي تنوء من ثقلها الجبال دون فائدة الله يعطينا وجوهكم
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1
تقرير كغير لائق 2017/07/21 - 12:14
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

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