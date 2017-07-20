رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين يؤكد نجاح مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة

أخبارنا المغربية

أكد نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أن مسيرة 20 يوليوز التي شهدتها مدينة الحسيمة نجحت رغم بلاغ الأغلبية التي رخصت لـ"قمعها".

و كتب الشيخي في تدوينة نشرها على حسابه الفايسبوكي قائلا :"عندما يتم الاعتداء على حق المواطنين في حرية التنقل..عندما يتم قطع الأنترنيت او التخفيض من صبيبه إلى الحدود الدنيا وإرباك الاتصالات الهاتفية..

عندما يتم نصب الحواجز في وجه المواطننين وتفتيشهم بكيفية مهينة وتدبيج محاضر غير قانونية في حقهم..

عندما يحصل كل هذا من أجل منع مسيرة فهذا دليل على الحجم المتوقع لهذه المسيرة التي أفزعت البعض وأفقدت صواب البعض الآخر..لذلك فإن التأكيد سيظل على حاجةالوضع القائم وتداعياته الممتدة على مدى ما يقارب تسعة أشهر إلى حلول حقيقية، وتغيير عميق في المقاربة..النجاح الحقيقي في التعامل مع الوضع سيبقى أكبر بكثير من مجرد القدرة بالقوة على منع مسيرة، و لا يمكن اختزاله في مسيرات يتم منعها بالقوة أو وقفات يتم فضها..".

و تابع الشيخي في نفس التدوينة :"المدخل السليم يكمن في البحث عن الحلول الموضوعية والواقعية لإزالة أسباب الاحتقان التي تسببت فيها بغباء جهات اكتشفت بعد حين أنها وضعت نفسها بسبب ذلك في ورطة يعتبر ما يقع اليوم إحدى تجلياتها...دون ذلك، لن يساهم ما يقع اليوم سوى في الرفع من منسوب الإحساس بالإهانة والحكرة وفي تغذية مزيد من الأحتقان وفي تعقيد إضافي للحلول الممكنة...لذلك فقد نجحت مسيرة 20 يوليوز أكثر مما لو لم يتم منعها بغض النظر عن الأعداد التي ستتمكن من تخطي كل الموانع والحواجز للمشاركة فيها.."