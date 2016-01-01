الريفيون يتبرؤون من "مسيرة عيد العرش" ويعتبرونها مؤامرة مكشوفة

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

استنكر عدد من زعماء الاحتجاجات الشعبية بالحسيمة من الدعوة "المشبوهة" للخروج في مسيرة حاشدة يوم 30 يوليوز القادم وذلك بالتزامن مع احتفالات المغاربة بعيد العرش ، معتبرين الأمر محاولة مغرضة لإيقاع بين سكان الريف والمؤسسة الملكية .

هذا وسارع العديد من النشطاء الفايسبوكيين الريفيين إلى التبرئ من المسيرة معتبرين مطالبين بعدم الاستجابة للدعوة خاصة وأن قادة الحراك شددوا منذ بدايته على عدم تنظيم أي شكل احتجاجي خلال المناسبات الوطنية.

للإشارة فإنه منذ انتهاء مسيرة 20 يوليوز المشهودة ظهرت بعض المنشورات الداعية إلى تنظين خرجة أخرى يوم 30 من يوليوز وذلك تزامنا مع ذكرى عيد العرش المجيد.