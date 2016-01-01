الحالة الصحية لضحية اشتباكات مسيرة الحسيمة عرفت تطورات جديدة

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أكدت مصادر مقربة من عائلة الشاب عماد العتابي أن هذا الأخير قد تخطى مرحلة الخطر أخيرا بعدما استفاق من الغيبوبة التي كان قد دخلها منذ 3 أيام.

وقالت ذات المصادر أن العملية الجراحية التي خضع لها بالمستشفى العسكري بالرباط قد تكللت بالنجاح وأن الحالة الصحية لمعاد بدأت تتحسن بشكل ملحوظ وتدريجي.

للإشارة فإن الوكيل العام للملك كان قد أمر بفتح تحقيق معمق من أجل كشف ملابسات الضربة العنيفة التي تلقاها الضحية على مستوى رأسه والتي كادت أن تفقده حياته.