المسيرات الاحتجاجية البحرية تخيم على شواطئ الحسيمة والجميع ينتظر خطاب عيد العرش
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
عاد نشطاء الريف للخروج مرة أخرى في مسيرات احتجاجية "بحرية" شهدها كل من شاطئي "كلابونيتا"، و"الحرش ثروكوت"، حيث شارك فيهما بضع عشرات من المحتجين.
هذا وركزت الشعارات التي رددها المشاركون على التنديد ب"القمع" الذي يتعرضون له وكذا المطالبة بمحاسبة المفسدين وإطلاق سراح المعتقلين المتواجدين بسجني الدار البيضاء والحسيمة.
للإشارة فإن عقلاء الحراك يعلقون أمالا كبيرا على خطاب عيد العرش الذي سيلقيه العاهل المغربي، عله يتضمن تدخلا ملكيا مباشرا يطوي صفحة الاحتجاجات التي عرقلت العجلة الاقتصادية بالحسيمة بشكل شبه تام.
شاشة أخبارنا
مروحيات الدرك الملكي تحلق بالريف و السبب !
أخبارنا المغربية - متابعة قامت الأجهزة الأمنية التابعة للدرك الملكي بسرية مركز أركمان عشية اليوم السبت ، بحملات تفتيش واسعة برا وبحرا باستعمال السيارات ومروحيات المراقبة، ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟