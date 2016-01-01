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صورة للعاهل الملكي بالفنيدق تحمل رسالة حب و سلام الى جهة طنجة –تطوان- الحسيمة

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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صورة للعاهل الملكي بالفنيدق تحمل رسالة حب و سلام الى جهة طنجة –تطوان- الحسيمة

 

مراسلة : رشيد العزاوي

 

يواصل الملك محمد السادس تحركاته المألوفة عبر ربوع ولاية تطوان بدون بروتوكول و بتلقائية تامة (رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الحسيمة)، وهي جولات تعود عليها المواطن التطواني منذ كان العاهل المغربي وليا للعهد.

و يبدو أن أهل الشمال (جهة طنجة – تطوان – الحسيمة) عفويين لدرجة أن أغلبهم يقدمون التحية لملك البلاد دون أن يعرضوا أنفسهم الى الخطر بمحاولة اعتراض الموكب الملكي أو سيارته المكشوفة، و الصورة المسجلة يوم أمس (الأحد 23 يوليوز 2017) عند مدخل مدينة الفنيدق عصرا أكبر دليل على التجاوب العفوي بين المارة و ملكهم في إشارة إلى أن الملك محمد السادس يحظى بمكانة متميزة في قلوب كل المغاربة و أهل تطوان خاصة.

 

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