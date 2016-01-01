صورة للعاهل الملكي بالفنيدق تحمل رسالة حب و سلام الى جهة طنجة –تطوان- الحسيمة
مراسلة : رشيد العزاوي
يواصل الملك محمد السادس تحركاته المألوفة عبر ربوع ولاية تطوان بدون بروتوكول و بتلقائية تامة (رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الحسيمة)، وهي جولات تعود عليها المواطن التطواني منذ كان العاهل المغربي وليا للعهد.
و يبدو أن أهل الشمال (جهة طنجة – تطوان – الحسيمة) عفويين لدرجة أن أغلبهم يقدمون التحية لملك البلاد دون أن يعرضوا أنفسهم الى الخطر بمحاولة اعتراض الموكب الملكي أو سيارته المكشوفة، و الصورة المسجلة يوم أمس (الأحد 23 يوليوز 2017) عند مدخل مدينة الفنيدق عصرا أكبر دليل على التجاوب العفوي بين المارة و ملكهم في إشارة إلى أن الملك محمد السادس يحظى بمكانة متميزة في قلوب كل المغاربة و أهل تطوان خاصة.
شاشة أخبارنا
هذه حقيقة وفاة الممثلة " لبنى أبيضار " بمرض السرطان !
أخبارنا المغربية : مروان بنصالح تداول بعض رواد موقع التواصل " فايسبوك"، مساء الأحد، تدوينة حول وفاة الممثلة المثيرة للجدل لبنى أبيضار ، جراء إصابتها بورم ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟