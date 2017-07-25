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السيبة..."بلطجية" يقيمون "باراج" في مدخل شاطئ عمومي بالمضيق ويفرضون إتاوات بالقوة

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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السيبة..."بلطجية" يقيمون "باراج" في مدخل شاطئ عمومي بالمضيق ويفرضون إتاوات بالقوة

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

استنكر كل من اختار شاطئ "ألمينا" ،الواقع بين المضيق والفنيدق ، للاستجمام والاستمتاع بالأجواء الصيفية من "الباراج" الذي أقامه عدد من "البلطجية" الذين احتلوا بكل ما تحمله الكلمة من معنى الشاطئ المذكور وفرضوا إتاوات على كل من أراد الوصول إليه الشاطئ .

فقد قام "المحتلون" بوضع حواجز حديدية في مدخل الطريق المؤدية إلى البحر،وكأن الأمر يتعلق بثغر محتل جديد داخل التراب الوطني ، حيث يضطر الراغب في المرور لدفع إتاوة حتى يسمح له بذلك حتى وإن كان سيظل داخل سيارته ويقوم بجولة فقط بالداخل دون أن يتوقف.

ما يثير غضب المواطنين هو سياسة الصمت وغض الطرف الذي تنهجها السلطات المحلية والأمنية بالمنطقة مما يشير إلى احتمال وجود مستفيدين من هذه "السيبة".

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