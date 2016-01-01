صادم : شخص يسحب حمارا ميتا بطريقة وحشية جرت عليه سخط رواد الفيسبوك

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

تداول فيسبوكيون صورة صادمة جدا ، قيل إنها التقطت صبيحة هذا اليوم بمدينة المحمدية على مستوى شارع محمد السادس ، أثارت سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تظهر الصورة حسب ناشرها ، حمارا ميتا يسحب بطريقة وحشية جدا من قبل صاحب عربة يجرها حمار آخر .

الصورة بقدر ما أثارت سخط المعلقين عليها ، بقدر ما دفع نشطاء بالفيسبوك إلى طرح علامات استفهام عريضة ، أبرزها غياب المراقبة الأمنية على مستوى شارع محمد السادس ، و كيف سمح لهذا الشخص أن يجر هذا الحمار بهذه الطريقة الحاطة ، دون أن يتدخل أحد لثنيه عن هذا السلوك ، حيث علق أحدهم على المشهد قائلا : " كون كان في أوروبا كون عطاوه المؤبد " ، فيما ذهب شك أحدهم إلى احتمال سحب هذا الحمار إلى الغابة المجاورة بهدف استخلاص لحمه قبل عرضها للبيع على شكل " نقانق ".