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موظف يعتصم أمام مديرية التجهيز ببني ملال ويشتكي من "حكرة" الادارة ونقابات تحتج

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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موظف يعتصم أمام مديرية التجهيز ببني ملال ويشتكي من "حكرة" الادارة ونقابات تحتج

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

نظم صباح اليوم الثلاثاء موظف يعمل بمديرية التجهيز والنقل ببني ملال ويقود كاسحات الثلوج ، وقفة احتجاجية واعتصام مفتوح أمام المديرية يشتكي فيها من "حكرة" المدير الجهوي للنقل وحرمانه من الامتيازات رغم مشواره  المنضبط في العمل.

الموظف أكد أنه يحصل على تنقيط جيد من طرف رؤسائه ، وتفانى في عمله وأتقنه لمدة 27 سنة ، إلا أنه وحسب قوله تفاجأ بالحيف الذي مارسته عليه المديرية الجهوية ، واستهدافه دون سبب.

ومن جهة ثانية أكد مصدر مقرب من المدير الجهوي للنقل أن مايدعيه الموظف  فيه بعض اللبس ، وأكد أن المدير الجهوي يعامل جميع الموظفين بشكل سواء.

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