بزاف هادي: شخص يغلق طريق رئيسية بأحد أحياء أكادير بالأحجار ويقيم عرس وسطها

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

أقدم أحد الأشخاص بحي بنسركاو التابع ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان، في تحدي صارخ للقانون، على قطع طريق رئيسية أمام حركة المرور وذلك بنصبه لخيمة كبيرة لإقامة عرس وسط الشارع العام الذي يعتبر الممر الحيوي والقلب النابض الذي يربط شمال حي بنسركاو بجنوبه بل ووضع مجموعة من الأحجار من كلا الجانبين لمنع مرور أي سيارة أو عربة مما جعل العديد من السيارات تتوقف عند السد الذي وضعه هذا الرجل(كما تبين الصور) ، وهو الأمر الذي أزعج الكثير من مرتادي هذه الطريق وعبروا عن استنكارهم وامتعاضهم الشديد من مثل هذه التصرفات التي تعرقل السير العادي لحركة الجولان بالمنطقة سيما أن هذا الشارع هو الممر الوحيد بالحي.

وتساءل المتضررون عن الجهة التي رخصت لهذا الشخص بالقيام بهذا الفعل الذي يتنافى مع كل القوانين المنظمة لحركة السير والجولان ؟وهل السلطات المحلية على علم بهذا التصرف اللاقانوني؟

وتعتبر هذه الحالة نموذج جد بسيط لحالة التسيب التي أصبحت تعيش في ظلها المدينة من احتلال للملك العمومي وانتشار الباعة المتجولين إلى غيرها من الظواهر التي أصبحت تأرق بال الساكنة وقامت بتهجير العديد من السياح الذين فضلوا التوجه إلى مدن وجهات أخرى أكثر أمنا وطمأنينة من مدينة الإنبعاث التي فقدت الكثير من بريقها بفعل سوء التسيير والتدبير العشوائي.