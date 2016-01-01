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العثماني يزف خبرا سارا لذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في العمل

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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العثماني يزف خبرا سارا لذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في العمل

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

تلقى ذوو الاحتياجات الخاصة اليوم خبرا سارا من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منحهم جرعة أمل جديدة بعدما يئسوا من إمكانية تحسين وضعيتهم الاجتماعية في ظل وضعية الإعاقة التي يعانون منها.

فقد أكد سعد الدين العثماني خلال حديثه بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية أن الحكومة تدرس بالفعل  إمكانية فتح مباريات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

واعتبر رئيس الحكومة أن المشاكل التي يعانيها ذوو الاحتياجات الخاصة تحتاج إلى وقت لإيجاد حلول ممكنة لها مشددا أن المقترح المطروح حاليا هو تجاوز الفشل في تمكين هذه الفئة من حصة 7 في المائة التي يخولها لها القانون عند فتح أي منصب في القطاع العام.

وأضاف رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة شكلت لجنة تقنية، لمناقشة كيفية إجراء مباراة خاصة بفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، "دون أن يكونوا ملزمين باجتياز المباريات للوظيفة العمومية مع المتبارين الآخرين".

 
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