غرائب وطرائف بمستشفى خريبكة....فمن المسؤول عنها؟

نورالدين ثلاج من خريبكة

يطلع علينا المستشفى الإقليمي بخريبكة، كل يوم بطرائف يكاد لا يصدقها العقل، وغرائب لا يستسيغها مواطن يعيش في القرن 21، بسبب انعدام خزان ماء يتم اللجوء إليه في حالة انقطاع الماء الصالح للشرب، حيث استنجد الممرضون والأطباء ، طيلة أيام انقطاع الماء بمدينة خريبكة، بصنابير منازلهم وملؤوا القارورات لتغطية حاجياتهم من الماء طوال فترة الديمومة بالمستشفى، الأمر الذي أثار استغراب المرتفقين وتذمر العاملين.

غرائب المستشفى الإقليمي مستمرة، بعدما اكتشف العاملون غياب محول كهربائي يتم الاستعانة به في حالة انقطاع التيار الكهربائي، حيث وقعت المفاجئة اليوم الثلاثاء 25 يوليوز، بقسم الفحص بالأشعة، إذ انقطع التيار الكهربائي أربع مرات، كان آخرها عندما أدخل مستخدم بسجن وادي زم مصاب في رأسه إصابة بليغة، ( أدخل) لإجراء الفحوصات فانقطع التيار الكهربائي وألغيت عملية الفحص، فلجأ مرافقو المصاب إلى نقله إلى إحدى مستشفيات الدارالبيضاء، بعدما أخبروا من طرف المسؤولين أن الجهاز يتطلب وقتا لإعادة تشغيله.

هي طرائف وغرائب تصادفها عندما تلج باب المستشفى أو تسمع عنها من مرتفقين أو عاملين بهذا المؤسسة العمومية، فتضحك تارة وتتأسف تارة أخرى على حالة صحتنا العمومية.