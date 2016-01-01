رقم صادم...الاضطرابات العقلية والنفسية تطال 15 مليون مغربي

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

نشرت يومية الأحداث المغربية في عددها الجديد أرقاما صادمة تخص واقع الصحة النفسية للمغاربة وذلك بالتزامن مع مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وحماية الأشخاص المصابين بها.

ووفقا للأرقام التي أوردتها اليومية، فإن 48 في المائة من المغاربة يعانون من مرض نفسي أو عقلي، أي أن شخصا من بين اثنين يعاني من اضطراب عقلي أو نفسي، وهو رقم مهول يتطلب وضع استراتيجية عاجلة من وزارة الصحة لمعالجة الظاهرة.

هذا واستنكر المتتبعون إقدام الحكومة على تمرير القانون دون أن يوفروا الإمكانات البشرية والمادية الكفيلة بتحقيق أهدافه، إذ أن المغرب يتوفر فقط على 197 طبيبا نفسيا يشتغلون في القطاع العمومي وهو رقم ضعيف بالنظر إلى المعدل العالمي، إذ يفترض، حسب المعايير الدولية، يتوفر 3.66 طبيبا مختصا لكل 100 ألف نسمة في حين لا يوفر المغرب سوى أقل من مختص أي 0.63 لكل ألف مائة نسمة ، مما يعني أن المشروع ولد ميتا أصلا.