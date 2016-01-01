بعد إدانته بالحبس النافذ .. " نادية " تعتذر لشقيقها حميد المهداوي ( الفيديو )

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

في أول خروج لها بعد إدانته شقيقها حميد المهداوي بثلاثة أشهر حبسا نافذة ، عبرت " نادية المهداوي " عن اعتذارها الشديد لشقيقها " الموقوف " لاختلافها معه من حيث الأفكار و المواقف التي كان يتبناها خلال نقاشات سابقة، مؤكدة أن شقيقها كان على حق وهو يتحدث عن الفساد و المفسدين في هذه البلاد ، وعن قدرتهم على التحكم في كل دواليب الدولة .

نادية المهداوي دعت شقيقها إلى مزيد من الصمود حتى تظهر براءته ، شاكرة كل من عبر عن تضامنه مع شقيقها ، ومؤكدة أن اعتقاله و محاكمته بهذه الكيفية و السرعة أمر دبر بليل.

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