بعد إدانته بالحبس النافذ .. " نادية " تعتذر لشقيقها حميد المهداوي ( الفيديو )
عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية
في أول خروج لها بعد إدانته شقيقها حميد المهداوي بثلاثة أشهر حبسا نافذة ، عبرت " نادية المهداوي " عن اعتذارها الشديد لشقيقها " الموقوف " لاختلافها معه من حيث الأفكار و المواقف التي كان يتبناها خلال نقاشات سابقة، مؤكدة أن شقيقها كان على حق وهو يتحدث عن الفساد و المفسدين في هذه البلاد ، وعن قدرتهم على التحكم في كل دواليب الدولة .
نادية المهداوي دعت شقيقها إلى مزيد من الصمود حتى تظهر براءته ، شاكرة كل من عبر عن تضامنه مع شقيقها ، ومؤكدة أن اعتقاله و محاكمته بهذه الكيفية و السرعة أمر دبر بليل.
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