الرئيسية | قضايا المجتمع | بعد إدانته بالحبس النافذ .. " نادية " تعتذر لشقيقها حميد المهداوي ( الفيديو )

بعد إدانته بالحبس النافذ .. " نادية " تعتذر لشقيقها حميد المهداوي ( الفيديو )

بواسطة أخبارنا المغربية 36 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بعد إدانته بالحبس النافذ .. " نادية " تعتذر لشقيقها حميد المهداوي ( الفيديو )

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

في أول خروج لها بعد إدانته شقيقها حميد المهداوي بثلاثة أشهر حبسا نافذة ، عبرت " نادية المهداوي " عن اعتذارها الشديد لشقيقها " الموقوف " لاختلافها معه من حيث الأفكار و المواقف التي كان يتبناها خلال نقاشات سابقة، مؤكدة أن شقيقها كان على حق وهو يتحدث عن الفساد و المفسدين في هذه البلاد ، وعن قدرتهم على التحكم في كل دواليب الدولة .

نادية المهداوي دعت شقيقها إلى مزيد من الصمود حتى تظهر براءته ، شاكرة كل من عبر عن تضامنه مع شقيقها ، ومؤكدة أن اعتقاله و محاكمته بهذه الكيفية و السرعة أمر دبر بليل.

تفاصيل أكثر تجدونها من خلال هذا الفيديو :

 

مجموع المشاهدات: 777 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات