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بالفيديو : عاملات بخيرية " آل نهيان " يستغتن بالملك و يروين تفاصيل مؤلمة بسبب عدم صرف أجورهن

بواسطة أخبارنا المغربية 10 دقيقة مضت
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بالفيديو : عاملات بخيرية " آل نهيان " يستغتن بالملك و يروين تفاصيل مؤلمة بسبب عدم صرف أجورهن

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية ، توجهت عاملات بمؤسسة " أحمد بن زايد آل نهيان " الخيرية بعين عتيق، بنداء استغاثة إلى الملك محمد السادس، بسبب عدم توصلهن بأجور الأشهر الثلاثة الأخيرة.

و في تصريح لهن عبر شريط فيديو توصل به موقع " أخبارنا المغربية " أكدت عاملات بمؤسسة " آل نهيان " أنهن لم يتوصلن بأجورهن عن الأشهر الثلاثة الأخيرة  على هزالته، و أنهن طرق جميع الأبواب في سبيل ذلك ، لكن لا إجابة حتى اللحظة ، و الحال ذاته طال رجال الحرس الخاص ، حيث كشفهن تفاصيل معاملة قاسية تعرضن لها بسبب احتجاجهن على عدم صرف مستحقاتهن.

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