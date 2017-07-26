صراع بين جيران ينتهي بارسال عجوز للانعاش والساكنة تحتج على الدرك الملكي
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
وقع صراع بين جارين حول زنقة بمنطقة أوزود باقليم أزيلال ، تطور إلى عراك استعملت فيه الحجارة ، حيث أصيبت عجوز ثمانينية على مستوى رأسها بجروح خطيرة استدعت نقلها إلى المستشفى الاقليمي لأزيلال ، هذا الأخير وجهها إلى المستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث أدخلت قسم العناية المركزة.
وخرجت صباح اليوم الأربعاء مسيرة احتجاجية للساكنة تتضامن مع العجوز ، وتطالب بأن تأخذ العدالة مجراها ، ويتم توقيف من ثبت تورطه في اصابة الضحية ، حيث يقول احد السكان أن المعتدين لا يزالون أحرارا .
وحسب شاهد عيان من المنطقة فالدرك الملكي بأوزود فتح حوارا مع المحتجين ووعدوهم أن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح .
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