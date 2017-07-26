فـاس .. نشر صور "خليعة" لسيدة على "الفايسبوك" ينهي علاقة زواج ب " فضيحة "!
أخبارنا المغربية - متابعة
أنهت صور خليعة نشرت على "الفايسبوك" علاقة زواج بمدينة فاس، حيث قدمها الزوج للسلطات الامنية، كدليل دامغ ضد زوجته التي تبلغ ثلاثين عاما و لها ثلاثة أولاد، و اتهمها بالفساد و كان ذلك سببا في ايداعها السجن بمدينة فاس أمس الثلاثاء و متابعتها في حالة اعتقال بعد إحالتها على أنظار النيابة العامة.
و في التفاصيل توضح يومية "الصباح" أن حالة بكاء و تأثر عاشته قاعة المحكمة ، بعد ان استمر بكاء الزوجة و قريباتها، التي تتهم الزوج بنشر الصور الخليعة على الفايسبوك و التي قام بتصويرها بنفسه (حسب أقوالها)، كما تبادل أفراد العائلتين السب و الشتم الى أن تم إبعادهم خارج القاعة حيث كل جهة حملت الجهة الأخرى مسؤولية الحادث.
أسباب تفجر القضية تعود الى خلافات بين الزوجين وفق ذات المصدر ، و هو ما يطرح علامات استفهام حول الدافع إلى نشر هذه الصور التي ظهرت فيها الزوجة في غرفة نومها، و يبقى الأولاد الثلاثة ضحية قضية ستخلف أثارا نفسية و تصدعات داخل عائلة الزوج والزوجة، في انتظار استكمال البحث في تفاصيل الصور المنشورة.
وطالب دفاع الزوجة المتهمة أمس الثلاثاء في أولى جلسات المحاكمة، مهلة لإعداد الدفاع.
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