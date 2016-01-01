الملك سلمان يوظف 100 مغربي في هذه المهمة !
أخبارنا المغربية
كشفت مصادر اعلامية أن الشركة المكلفة بتوفير السيارات الفاخرة للوفد المرافق للملك سلمان خلال مدة عطلته السنوية بطنجة ، قامت بتوظيف أزيد من 100 سائق مهني من مراكش.
و أوضح موقع "مراكش الآن" المحلي ، أن السائقين المراكشيين انتقلوا نهاية الأسبوع الماضي إلى مدينة طنجة استعدادا لقدوم الملك السعودي والوفد المرافق له قصد تأمين تحركاتهم بواسطة سيارات فاخرة.
و أضاف نفس الموقع ، أن تجربة السائقين المراكشيين خلال المهرجان الدولي للفيلم والمؤتمرات العالمية التي تشهدها المدينة الحمراء سهلت اختيارهم للاشتغال بهذه المهمة.
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