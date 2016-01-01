تطور جديد في قضية الصحافي المهداوي المدان ب 3 أشهر نافذة
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
كشفت مصادر جد مقربة من الصحافي حميد المهداوي أن هذا الأخير القرر اليوم الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام داخل الزنزانة التي يقبع بها بالسجن المحلي للحسيمة.
وقالت ذات المصادر أن المهداوي أقدم على هذه الخطوة احتجاحا على اعتقاله بطريقة اعتبرها “تعسفية” وظروف التحقيق معه.
للإشارة فإن المحكمة الابتدائية بالحسيمة كانت قد أدانت المهداوي مطلع هذا الأسبوع ب 3 أشهر حبسا نافذة وذلك بعد اتهامه بتحريض الناس على التظاهر.
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