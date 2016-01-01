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الحكومة تقرر تشدد مراقبتها على "تريبورتورات" وبوليف يمنح أصحابها استثناء مؤقتا

بواسطة أخبارنا المغربية 22 دقيقة مضت
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الحكومة تقرر تشدد مراقبتها على "تريبورتورات" وبوليف يمنح أصحابها استثناء مؤقتا

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

دفعت حوادث السير اليومية التي تتسبب بها الدراجات النارية ثلاثية العجلات ، والتي يكون بعضها مميتا، حكومة سعد الدين العثماني إلى إصدار قرار يقضي بتشديد المراقبة على أصحاب هذه الدراجات سيما التي تشتغل خارج القانون، أو التي تستعمل لأغراض مخالفة للقانون.

وفي هذا الصدد، شهدت بعض مدن المملكة وخاصة الكبرى منها مؤخرا حملة واسعة من أجل حجز "التريبورتورات" التي ينشط أصحابها في مجال النقل السري.

من جهة أخرى راسل نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، في الحكومة الحالية، ولاة الجهات بالمملكة من أجل منح مهلة لأصحاب الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات “تريبوريور” إلى ما بعد عيد الأضحى، وذلك لتسوية وضعياتهم القانونية.

 

 

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