بالصور : " لارام " تسقط مرة أخرى في فخ " الفضائح " و مهاجر مغربي يكشف لـ" أخبارنا " ما وقع ..؟
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
توصلنا في موقع " أخبارنا المغربية " بصور صادمة جدا ، من مهاجر مغربي ، تحدث بمرارة عن جودة الخدمات التي باتت تقدمها " الخطوط الملكية المغربية " ، حيث أكد لنا أن الطائرة التي قدم على متنها من مدينة جدة بالعربية السعودية صوب مطار الدار البيضاء قبل أيام ، لا تتوفر على دورات المياه كما توضح الصور ، الأمر الذي خلف حالة استياء عارمة بين المسافرين ، سيما أن المدة الزمنية التي تفصل السعودية عن المغرب لا تقل عن 7 ساعات ، فكيف لطفل صغير او عجوز طاعن في السن أن يتحمل كل هذه المدة إن تحملها من هم في وضع صحي جيد يضيف ذات المتحدث ؟
ولأن المصائب لا تأتي فرادى ، فقد أكد ذات المتحدث أن " لارام " ومن خلال الرحلة ذاتها اعتمدت على طاقم برتغالي مائة بالمائة ، بينه مغربي وحيد ، الأمر الذي خلق حالة من الارتباك ، حيث اضطر المضيف المغربي إلى تحمل مشكل التواصل مع المسافرين ، لأن المضيفات البرتغاليات لا يفهمن اللغة العربية ، حيث كان عليه في كل مرة التدخل من أجل تقديم الشروحات اللازمة .
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