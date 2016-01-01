نقابيون: وضعية مزرية تعيشها مستشفيات العاصمة الرباط و هذه التفاصيل

محمد اسلـيم ـ أخبارنا المغربية

أكد المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بعمالة الرباط المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بيانه الأخير، أن متابعته المستمرة للواقع الصحي بالمستشفيات و المراكز الصحية بالرباط سمحت له باستنتاج و تأكيد وجود اختلالات و ارتباك غير طبيعي يشوبه الغموض، فيما يخص تحميل وزارة الصحة فشل المنظومة الصحية للعاملين بمختلف فئاتهم، و كذلك الوضعية المزرية التي تعيشها معظم المستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سيناء بالرباط ، و التي يبلغ عددها (10مستشفيات) من جهة والمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط الذي لا يحمل ـ حسب البيان ـ من صفة جهوي سوى الاسم ، ومجموعة من النواقص التي تعرفها المراكز الصحية بالمنطقة من جهة أخرى في تجاهل من الجهات المسؤولة حول ما يتم رصده باستمرار.

فبالنسبة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا :

وقف المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بعمالة الرباط المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل خلال اجتماعه المنعقد يومه الأربعاء 26 يوليوز 2017 بمقره الجهوي بالرباط على مجموعة من النواقص والأوضاع المزرية بمختلف المستشفيات بالرباط ،والهيكلة التي يتخبط فيها المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا والذي من المفروض أن يكون قاطرة النظام الصحي ببلادنا. هذه الظروف التي لا تساعد بأي حال من الأحوال على خدمة المواطن بالشكل اللائق،تجد تجسيدها داخل المصالح نتيجة:

الفشل الإداري وسوء التدبير المهني والاستراتيجي

ضبابية حول معايير متابعة للتدبير المفوض وانجاز الأشغال والتموين مع ملائمة الخدمات المقدمة من طرف الشركات طبقا لمضامين دفتر التحملات،

معاناة يومية للمواطنين من خلال ضعف الطاقة الاستيعابية للمستشفيات و المواعيد البعيدة للتطبيب والاستشفاء وتأخير إجراء العمليات الجراحية .....

إبرام بعض الصفقات بطريقة مشبوهة مع الشركات وأعطاب متكررة سبق وأن تم رصد مجموعة منها في تقرير المجلس الأعلى للحسابات،

قلة الآليات والمعدات الطبية وأعطاب متكررة في المصاعد خاصة بمستشفى الأطفال،

نقص في مواد الكيمياء الكاشفة reactifs للقيام ببعض التحاليل وكذا من اجل القيام بفحص scintigraphie

اكتظاظ مفرط في مجموعة كبيرة من المصالح

تكليف بعض المسؤولين الحراس بمهام خارجة عن اختصاصاتهم في غياب الرقابة للادارة.

الاعتداءات الجسدية واللفظية التي يواجهها العاملين بمختلف المستشفيات

ضعف برامج الصيانة مع الشركات وأعطاب متتالية لمجموعة من الأجهزة البيوطبية و الآلات منها السكانير.

فوضى غير مصنفة في المستعجلات خصوصا مستشفى ابن سيناء ، مستشفى الرازي ، مستشفى الاختصاصات ومستشفى الاطفال...)،

سوء تدبير أكياس الدم في بعض المصالح الجراحية مما يأدي لإتلافها،

عدم صرف مستحقات الحراسة والإلزامية مند سنة 2011 .

الغموض في وضعية استفادة العاملين بكل فئاتهم من التكوين المستمر داخل وخارج الوطن،

الزبونية والمحسوبية في احتساب المردودية في آخر السنة و غياب التحفيزات.

قلة الموارد البشرية والمعدات والآلات الطبية بمختلف أنواعها في غياب آلات أخرى ذات التقنيات الجد المتطورة،

رداءة الوجبات الغذائية للموظفين والمرضى في بعض المستشفيات،

تعمد جهات مسؤولة على تهميش و الإقصاء المقصود لبعض الكفاءات و اسناد مهمة المسؤوليات بشكل تسوده الزبونية و المحسوبية في ضل انعدام الرقابة

بعض المظاهر المسيئة في بعض المستشفيات من تجول القطط وكثرة الحشرات.....،

السكن الوظيفي الذي يعرف غموض في المستفيدين منه،

الطريقة الغير المسؤولة التي تنهجها إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا في مبدأ مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابة، حيث رغم تقديم ملف مطلبي حول المشاكل التي لا تعد و لاتحصى حول انتظارات العاملين بالمستشفيات و التي وجهت للسيد مدير المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بناءا على اجتماع سابق ، لكن يتم تجاهلها لمدة ازيد من سنة و بدون اي رد ،حيث قرر المكتب النقابي اللجوء إلى التفاصيل حول ما يشهده كل مستشفى على حدى مع تسطير برنامج نضالي سيتم الإعلان عنه لاحقا.

بالنسبة للمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط:

رصد المكتب النقابي الوضعية الغامضة التي لازال يتخبط فيها هذا المستشفى من خروقات و فساد إداري ومالي وكذا قيام بعض المسؤولين بمجموعة من الاجرءات خارج المساطر الجاري بها العمل ، وبعدم احترام القانون الداخلي للمستشفيات و خروقات عديدة سبق التنديد بها في بيانات استنكارية مطالبا بايفاد لجنة لتقصي الحقائق و لجنة برلمانية و أيضا لجنة مشتركة من وزارة الصحة للبث فيما تم و يتم رصده باستمرار.

لكن رغم التنبيهات و التحذيرات التي يتم رصدها ، و الوقفة الاحتجاجية الإندارية لأعضاء المكتب النقابي أمام وزارة الصحة يوم الخميس 25 ماي 2017 و التي شهدت اهتمام واسع للمنابر الصحافية المكتوبة و السمعية و المواقع الالكترونية ، هناك صمت غير مفهوم لوزارة الصحة و من يهمهم الأمر، حيث كون المكتب النقابي خلال اجتماعه المنعقد لجنة المتابعة للمشاكل الخطيرة بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف وقرر إصدار بيان تفصيلي في هذا الشأن.

بالنسبة للمراكز الصحية بالرباط :

تواجه بعض المراكز الصحية المعروفة ب (سبيطار الحومة) مجموعة من النواقص كضعف البنية التحتية و قلة الادوية و الاعتداءات الجسدية و اللفظية التي يواجهها العاملين بها ومشاكل النظافة و الصيانة و قلة الموارد البشرية، فقرر المكتب تحيين ملف مطلبي وتقديمه للجهات المعنية عبر فتح حوار لإيجاد الحلول المناسبة.