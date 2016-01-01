رئيس الحكومة بمعية مستشارين و برلمانيين بالمحمدية يخذلون الساكنة بصمتهم عن إنشاء " محطة كيماوية
عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية
بعد أن وضع المجلس الجماعي لمدينة المحمدية بين أيدي الساكنة ملفا للبحث العمومي من أجل كشف مضار و منافع إحداث مشروع " محطة كيماوية " جديدة بالمدينة ، شرعت الساكنة و بإقبال كبير على توقيع سلسلة من العرائض ضدا على القرار العاملي رقم 33 بتاريخ 6 يونيو 2017، الرامي إلى إنشاء هذا المشروع .
المثير بحسب فعاليات جمعوية بالمدينة، أن 7 مستشارين فقط بين الـ 47 الذين يمثلون ساكنة المحمدية بالمجلس الجماعي هم من وضعوا تعرضهم على المشروع ، إلى جانب تعرض عضو وحيد بالمجلس الإقليمي ، ونائب برلماني ، في وقت نهج الباقي أسلوب الصمت حيال هذه الكارثة البيئية والصحية التي إن تم الترخيص لها فستنضاف إلى بؤر التلوث التي حولت حياة ساكنة مدينة الزهور إلى جحيم لا يطاق.
لكن الأخطر من هذا وذاك تضيف مصادرنا ، هو صمت رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني ، الذي نال مقعده البرلماني قبل أن يعين رئيسا للحكومة ، انطلاقا من قواعد إقليم المحمدية ، إلى جانب وزير الطاقة المنتمي لحزب العدالة والتنمية .. فما سر هذا الصمت يتساءل ذات المتحدث ؟
شاشة أخبارنا
فايسبوكيون ينشرون تسريبا لخطبة الجمعة و هذا موضوعها (وثيقة)
أخبارنا المغربية - متابعة تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ، نسخة من مذكرة قيل أنها موجهة من طرف وزارة الأوقاف لخطباء الجمعة بمساجد اقليم ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟