بالفيديو: معاناة سيدة بعدما تسبب انفجار قنينة في تشريد أسرتها
أخبارنا المغربية
تناقلت عدد من الصفحات الفايسبوكية فيديو يوثق معاناة سيدة تدعى "عيشة" بعد احتراق بيتها المتواجد بحي يعقوب المنصور في العاصمة الرباط، حيث وجدت نفسها مشردة، رفقة أطفالها اليتامى، وزوجة أخيها المقعدة.
و تسبب انفجار قنينة الغاز في انفجار البيت يوم أمس الخميس، حيث أدى إلى انهيار السقف وإتلاف الأثاث، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة.
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