فايسبوكيون يطالبون بالتحقيق في صورة "غنائم الستاتي" ، ولكن...

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

انهالت التعليقات الفايسبوكية المنددة بالعدد الكبير من الطيور المصطادة والتي ظهرت في صورة نشرها الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي .

فقد جرت الصورة سيلا من الانتقادات على الستاتي حيث وصلت إلى حد المطالبة بالتحقيق معه وسحب رخصة الصيد منه ومن معه بسبب تهديدهم لاستمرارية بقاء طيور "الحجل".

وعكس ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أكد مهتمون بمجال القنص أن الطيور التي ظهرت في الصورة هي من نوع اليمام وليس الحجل، حيث يسمح القانون خلال موسم القنص باصطياد كل فرد ل 50 طائرا يوميا (يومين في الأسبوع كحد أقصى)، وبالتالي فإن حصيلة الطرائد التي ظهرت في الصورة الشهيرة تبقى عادية بالنظر إلى عدد القناصين.