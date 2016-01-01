أمانة و عفة مهاجر مغربي يثيران اندهاش الشرطة الايطالية
اخبارنا المغربية : متابعة
خلق مهاجر مغربي خمسيني الحدث بايطاليا ، أول أمس الاربعاء، بفضل تصرف نبيل ابان من خلاله عن اخلاق عالية ، بعدما عثر على أوراق نقدية وصلت قيمتها في المجموع الى 600 أورو بصراف آلي في مقاطعة "استرا" قرب البندقية، لكنه لم يطمع في المبلغ و أدلى به لمفوضية الشرطة من اجل البحث عن صاحبه الحقيقي، مثيرا اندهاش رجال الشرطة بهذا التصرف.
يومية "Il Gazzettino" التي نقلت تفاصيل الخبر ، اكدت أن المهاجر المغربي يستحق التنويه لنبل أخلاقه والسبب أن ضميره هو ما دعاه لإرجاع النقود لكون الصراف الآلي كان يفتقر لكاميرا مراقبة كما هو معتاد ، مضيفة انه ورغم معرفته بعدم وجود كاميرات مراقبة في محيط الصراف اصر على ارجاع الامانة الى اهلها.
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