أمانة و عفة مهاجر مغربي يثيران اندهاش الشرطة الايطالية

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خلق مهاجر مغربي خمسيني الحدث بايطاليا ، أول أمس الاربعاء، بفضل تصرف نبيل ابان من خلاله عن اخلاق عالية ، بعدما عثر على أوراق نقدية وصلت قيمتها في المجموع الى 600 أورو بصراف آلي في مقاطعة "استرا" قرب البندقية، لكنه لم يطمع في المبلغ و أدلى به لمفوضية الشرطة من اجل البحث عن صاحبه الحقيقي، مثيرا اندهاش رجال الشرطة بهذا التصرف.

يومية "Il Gazzettino" التي نقلت تفاصيل الخبر ، اكدت أن المهاجر المغربي يستحق التنويه لنبل أخلاقه والسبب أن ضميره هو ما دعاه لإرجاع النقود لكون الصراف الآلي كان يفتقر لكاميرا مراقبة كما هو معتاد ، مضيفة انه ورغم معرفته بعدم وجود كاميرات مراقبة في محيط الصراف اصر على ارجاع الامانة الى اهلها.