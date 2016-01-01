النساء العدول بالمغرب ممنوعات من عقود الزواج
أخبارنا المغربية :
من المقرر أن تجرى مباراة العدول في أكتوبر المقبل، وهي المباراة الأولى في تاريخ المغرب التي ستشارك فيها نساء لشغل هذه الوظيفة.
مصدر مطلع ، أفاد بأن هناك استثناء في هذا الأمر، حيث يمكن للنساء ممارسة مهنة "العدول" في مختلف العقود، باستثناء العقود المتعلقة بالزواج والطلاق، والتي تنتظر وزارة العدل بشأنها فتوى من المجلس العلمي الأعلى، وفق ما أوردته يومية "أخبار اليوم".
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