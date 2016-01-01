تعبئة من فئة "10 دراهم" كادت تنهي حياة شاب بالجديدة .. و هذا هو السبب !
أخبارنا المغربية : متابعة
تحول خلاف حول تعبئة بقيمة 10 دراهم الى شجار دموي بين صاحب كشك وزبون بالجديدة .
و نقل موقع "الجديدة 24" تفاصيل الواقعة على لسان الضحية الشاب أمين الوالي، حيث قال الاخير أنه توجه ، أول أمس الخميس، الى كشك متواجد قرب مدارة "طريق مراكش"، من أجل اقتناء تعبئة سريعة بقيمة 10 دراهم ، لكنه لم يتوصل بها بعدما غادر الكشك لأمر عاجل .
و بعد عودته لمطالبة البائع باعادة ارسال التعبئة، لم يتقبل الاخير الامر و انهال عليه بالضرب حيث أسقطه بواسطة ( زرواطة ) ، ثم اعتدى عليه بواسطة سكين على مستوى عنقه و ظهره .
و وفق ذات المصدر ، قررت عائلة الشاب متابعة المعتدي ، و قدموا شهادة طبية وصلت مدة العجز فيها 24 يوما .
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