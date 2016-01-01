الشاب عماد العتابي يتخطى مرحلة الخطر تدريجيا وهذا جديد حالته الصحية

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أفادت مصادر مقربة من عائلة عماد العتابي، الشاب الذي أصيب بشكل بليغ خلال مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، أن الحالة الصحية لهذا الأخير لازالت في تحسن مستمر منذ أن أجرى العملية الجراحية في اليوم الموالي لإصابته.

وأضافت ذات المصادر أن عماد لازال بغرفة الإنعاش بالمستشفى العسكري بالرباط تحت إشراف الطاقم الطبي إلى أن يزول الخطر نهائيا.

للإشارة فإن عماد تلقى ضربة قوية على مستوى الرأس، قيل أنها بحجر طائش، رغم أنه لم يكن مشاركا في الاحتجاجات.