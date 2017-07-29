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مؤلم... "أخبارنا" تروي بالتفاصيل قصة مشردة تتعرض للاغتصاب والتعنيف ليل نهار

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مؤلم... "أخبارنا" تروي بالتفاصيل قصة مشردة تتعرض للاغتصاب والتعنيف ليل نهار

 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

ذكرت مصادر ل"أخبارنا" أن سيدة مشردة تبيت بجانب ساقية تمكنوت وراء سور الملعب البلدي لكرة القدم ببني ملال ، باتت تتعرض لأبشع أنواع الاستغلال الجنسي من طرف المدمنين الذين يلجؤون في غالب الأحيان إلى تعنيفها واغتصابها بالقوة .

ويقول مصدر من الساكنة ل"أخبارنا" أن مواطنين من الحي المجاور يحاولون التدخل ،إلا أنهم يتفاجؤون بقذفهم ومهاجمة منازلهم بالحجارة من طرف المعتدين ، وهذا ما اضطر معه السكان لإخبار الأمن الوطني والوقاية المدنية من أجل إنقاذ الضحية ، حيث جرى نقلها أمس الى المستشفى الجهوي ببني ملال ، لكن مصادر تؤكد أنها غادرته نحو الشارع ومن المتوقع أن تعود لمكانها كما تفعل عدة مرات .

حالة هذه المشردة تدمي القلب ، إذ تقول أنها من الدار البيضاء وليس لها أحد يعيلها ، وهو ما يتوجب على بعض الجمعيات التي تهتم بالمشردين والمشردات التدخل لإنقاذها من براثين الشارع ، وأن يهتموا بها هي الأخرى كما يهتمون بحالات معينة وأن لا يفرقوا بين المشردات ، كأن يهتموا بسارة مثلا ويهملوا سارات أخريات تعج بهم شوارع المدن المغربية.

 

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