والدة معتقل في أحداث إخوربا تفجر فضيحة تعذيب ابنها من طرف الدرك بصعقه بالكهرباء في أذنه

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قالت والدة معتقل على خلفية أحداث إخوربا ببني ملال أن الدرك الملكي ببني ملال عذبوا ابنها وصعقوه في أذنيه بالكهرباء ، وذلك لاجباره على توقيع محضر لم يقم بالأفعال المضمنة به .

السيدة تحدثت في فيديو نشرته جمعية حقوقية ببني ملال تسمى ائتلاف الكرامة ، حيث فجرت فضيحة تعذيب ابنها في مخفر الدرك الملكي .