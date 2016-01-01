والدة معتقل في أحداث إخوربا تفجر فضيحة تعذيب ابنها من طرف الدرك بصعقه بالكهرباء في أذنه
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قالت والدة معتقل على خلفية أحداث إخوربا ببني ملال أن الدرك الملكي ببني ملال عذبوا ابنها وصعقوه في أذنيه بالكهرباء ، وذلك لاجباره على توقيع محضر لم يقم بالأفعال المضمنة به .
السيدة تحدثت في فيديو نشرته جمعية حقوقية ببني ملال تسمى ائتلاف الكرامة ، حيث فجرت فضيحة تعذيب ابنها في مخفر الدرك الملكي .
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