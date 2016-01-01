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والدة معتقل في أحداث إخوربا تفجر فضيحة تعذيب ابنها من طرف الدرك بصعقه بالكهرباء في أذنه

بواسطة أخبارنا المغربية 46 دقيقة مضت
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والدة معتقل في أحداث إخوربا تفجر فضيحة تعذيب ابنها من طرف الدرك بصعقه بالكهرباء في أذنه

أخبارنا المغربية 

قالت والدة معتقل على خلفية أحداث إخوربا ببني ملال أن الدرك الملكي ببني ملال عذبوا ابنها وصعقوه في أذنيه بالكهرباء ، وذلك لاجباره على توقيع محضر لم يقم بالأفعال المضمنة به .

السيدة  تحدثت في فيديو نشرته جمعية حقوقية ببني ملال تسمى ائتلاف الكرامة ، حيث فجرت فضيحة تعذيب ابنها في مخفر الدرك الملكي .

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