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مغربية تنتقم من عشيقها بطريقة مروعة بعد علمها أنه سيتزوج فتاة أخرى

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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مغربية تنتقم من عشيقها بطريقة مروعة بعد علمها أنه سيتزوج فتاة أخرى

أخبارنا المغربية - متابعة

كشفت مصادر اعلامية، أن شابة ارتكبت جريمة مروعة بتقطيع عشيقها الى أطراف الأسبوع الماضي بمدينة بيوكرى ضواحي مدينة أكادير.

وحسب ذات المصادر ، فقد استدرجت الشابة عشيقها الذي أراد التخلي عنها لتقوم بتخديره عبر مشروب ، وقتله وتقطيع جسمه وعضوه التناسلي.

و أوضحت المصادر، أن الضحية كان يعد الشابة بالزواج طيلة سنوات، قبل أن يفاجئها بخبر رغبته في الزواج من فتاة أخرى.

واعتقلت الشرطة القضائية بمدينة أكادير  المتهمة التي توجد حاليا رهن الاعتقال.

 

 

 

 

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