بعد نداء "أخبارنا" .."الوردي" يتدخل للتكفل بطفلة في حالة خطيرة نواحي زاكورة

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم مرزوقي

بعدما كانت "أخبارنا" من السباقين إلى نشر النداء الذي وجهه والد الطفلة (ف و) ،البالغة من العمر 15 سنة، والتي تعاني من مرض السل والتهاب السحايا، وتقطن بدوار اللوكمان التابع لجماعة تيزارين بإقليم زاكورة، أقدم وزير الصحة الحسين الوردي، وبمجرد اطلاعه على النداء، بالاتصال مباشرة بوالدها واستفسره عن الحالة الصحية لابنته وأخبره أنه سيعطي تعليماته للمصالح المختصة للتكفل بنقل وعلاج ابنته المريضة وأفراد أسرتها بمراكش .

وجاء في بلاغ لوزارة الصحة أن المصالح المختصة بالوزارة في البداية أجرت الاتصال بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بزاكورة لإعداد الملف الطبي للطفلة، وكذلك الاتصال بوالد ها للتنسيق معه بغرض نقل ابنته إلى المستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش. وبعد إنهاء كافة الإجراءات والترتيبات، انتقلت المروحية الطبية إلى ضواحي تيزار ينصباح اليوم السبت 30 شتنبر 2017، لنقل الطفلة (ف و) إلى مراكش.

ويضيف نفس البلاغ إن المصالح المختصة بالوزارة كانت قد عبأت سيارتين للإسعاف الطبي؛ واحدة من أجل نقلها من الدوار الذي تقطن فيه إلى ضواحي تيزارين، والثانية مجهزة بكل وسائل الإنعاش والإسعاف الطبي لنقل الطفلة المريضة إلى مراكش،وذلك في حال تعذر نقلها جوا بسبب الأحوال الجوية. لكن ولحسن الحظ، كانت الحالة الجوية ملائمة، فتم نقلها بواسطة المروحية الطبية التابعة لوزارة الصحة، رفقة والدها وفريق طبي وتمريضي إلى المستشفى الجهوي ابن زهر بمراكش.

وهكذا وبمجرد وصول الطفلة (ف و) إلى مراكش رفقة والدها، استقبلت بالجناح الخاص بالأطفال بالمستشفى الجهوي ابن زهر، حيث تخضع حاليا للفحوصات الطبية والكشوفات لتبدأ بعد ذلك العلاج والاستشفاء.

هذا وقد وفرت المصالح المختصة لوزارة الصحة الإقامة لوالد الطفلة المريضةطيلة فترة العلاج والاستشفاء.

كما أن الوزير أعطى تعليماته لكي تلازم الطفلة (ف و) بالمستشفى إلى أن يتم علاجها وشفاؤها رفقة والدها.

ومن جهة أخرى، ستقوم المصالح الطبية المختصة بإجراء فحوصات لكافة أفراد أسرة الطـفلة (ف و) لمعرفةمدى إصابتهم بعدوى السل والتهاب السحايا وتلقي العلاجات الضرورية.

وقد لقيت هذه المبادرة الطيبة استحسانا كبيرا لدى أسرة المريضة ولدى ساكنة جماعة تيزارين بصفة خاصة وإقليم زاكورة بصفة عامة .