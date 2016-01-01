حالات اختناق البالوعات بالمستعجلات بـ "سبيطار الغابة" بالقنيطرة

أخبارنا المغربية ــ فهـــد الباهـــي

أكدت مصادر محلية من مدينة القنيطرة، أن مياه الصرف الصحي خرجت من البالوعات ودخلت مجموعة من الأقسام التمريضية بمستعجلات مستشفى الإدريسي القنيطرة المعروف بـ "سبيطار الغابة".

هذا، وقالت ذات المصادر أن روائح كريهة انتشرت بهذه القاعات حيث تنبعث روائح كريهة نتجت عنها حالات من الاختناق في صفوف المرضى وعائلاتهم بقسم المستعجلات.

معلوم أن المستشفى "الإدريسي" بمدينة القنيطرة يعرف سوء التسيير ناهيك عن الروائح الكريهة التي تنبعث من كل مكان فيه نتيجة اختناق البالوعات التي لم يتم تسريحها، ناهيك عن المرافق الضرورية التي تعرف حالة يرثى لها دون تدخل الجهات المكلفة والمسؤولة، بالإضافة إلى القطط المتشردة التي تقتسم الأسرة مع الرضع والأمهات بقسم الولادة.