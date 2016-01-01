بشرى للمغاربة العالقين في ليبيا بعد هذا المستجد

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كشف جهاز مكافحة الهجرة الغير الشرعية بفرع العاصمة الليبية طرابلس، عن وصول الدور على المغاربة المحتجزين بليبيا منذ شهور للعودة إلى أرض الوطن بعد تدخل جهات عليا على الخط .

و من المنتظر أن تصل الدفعة الأولى من المغاربة المهاجرين العالقين في الأراضي الليبية الأسبوع المقبل .

ووفق تدوينة لجهاز مكافحة الهجرة بطرابلس، "بعد طول انتظار يأتي دور أخوتنا المهاجرين غير الشرعيين المغاربة في العودة إلى أرض الوطن المغرب الشقيق بعد طول انتظار إسوة بزملائهم من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الافريقية و الأسيوية و العربية".