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بالفيديو : وصلة إشهارية لشركة حليب " سنطرال " تضمنت عبارات إرهابية و عنصرية تثير غضب تجار الرباط

بواسطة أخبارنا المغربية 3 ساعات مضت
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بالفيديو : وصلة إشهارية لشركة حليب " سنطرال " تضمنت عبارات إرهابية و عنصرية تثير غضب تجار الرباط

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

في بيان له، توصل موقع " أخبارنا المغربية " بنسخة منه، أكد المكتب الإقليمي للتجار والمهنيين بالرباط ، أنه تلقى بكثير من الاستغراب والامتعاض شريط ڤيديو، لعمال شركة سنطرال، جرى نشره من قبل الشركة في المواقع التواصل الإجتماعية كوصلة إشهارية للشركة وعمالها، يتضمن حمولة عنصرية ، فيه كثير من التقزيم للتاجر الصغير ، بوصفه "محمد مول الحانوت" و "محمد الشلح " والحمولة الإرهابية ضد الشركات المنافسة،وهذا ما دفع أعضاء المكتب إلى عقد اجتماع طارئ واستثنائي في الموضوع يوم الجمعة 1 دجنبر 2017  وبعد نقاش مستفيض أجمع الحضور على ضرورة إصدار هذا  البلاغ التالي :

-التنديد واستنكار الممارسات العنصرية المقيتة التي يعاني منها التاجر الصغير .

-دعوة الشركة إلى إصدار اعتذار رسمي للتجار الصغار.

-دعوة الشركة إلى تكوين مواردها البشرية في التواصل ليكونوا في مستوى المسؤولية المنوطة إليهم.

-دعوة التجار إلى فتح نقاش لتقرير الخطوات النضالية المزمع اتخاذها للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية.

 

مجموع المشاهدات: 7450 |  مشاركة في:

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1 | محمد
حليبهم اصفر
مقبول مرفوض
7
تقرير كغير لائق 2017/12/02 - 12:24
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

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