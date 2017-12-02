بالفيديو : وصلة إشهارية لشركة حليب " سنطرال " تضمنت عبارات إرهابية و عنصرية تثير غضب تجار الرباط
أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة
في بيان له، توصل موقع " أخبارنا المغربية " بنسخة منه، أكد المكتب الإقليمي للتجار والمهنيين بالرباط ، أنه تلقى بكثير من الاستغراب والامتعاض شريط ڤيديو، لعمال شركة سنطرال، جرى نشره من قبل الشركة في المواقع التواصل الإجتماعية كوصلة إشهارية للشركة وعمالها، يتضمن حمولة عنصرية ، فيه كثير من التقزيم للتاجر الصغير ، بوصفه "محمد مول الحانوت" و "محمد الشلح " والحمولة الإرهابية ضد الشركات المنافسة،وهذا ما دفع أعضاء المكتب إلى عقد اجتماع طارئ واستثنائي في الموضوع يوم الجمعة 1 دجنبر 2017 وبعد نقاش مستفيض أجمع الحضور على ضرورة إصدار هذا البلاغ التالي :
-التنديد واستنكار الممارسات العنصرية المقيتة التي يعاني منها التاجر الصغير .
-دعوة الشركة إلى إصدار اعتذار رسمي للتجار الصغار.
-دعوة الشركة إلى تكوين مواردها البشرية في التواصل ليكونوا في مستوى المسؤولية المنوطة إليهم.
-دعوة التجار إلى فتح نقاش لتقرير الخطوات النضالية المزمع اتخاذها للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية.
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