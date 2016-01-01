الرئيسية | قضايا المجتمع | عزلة للساكنة..ندرة المواد الغذائية..وكاميرا "أخبارنا" تنزل للميدان وتستقصي آراء المتضررين والمسؤولين

عزلة للساكنة..ندرة المواد الغذائية..وكاميرا "أخبارنا" تنزل للميدان وتستقصي آراء المتضررين والمسؤولين

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
عزلة للساكنة..ندرة المواد الغذائية..وكاميرا "أخبارنا" تنزل للميدان وتستقصي آراء المتضررين والمسؤولين

أخبارنا:محمد طه الجامعي

بعد أمطار الخير الأخيرة، أدت السيول إلى انجراف التربة وعزل العديد من المناطق بضواحي آسفي، من ضمنها منطقة "المعاشات" الواقعة في الطريق الوطنية رقم 301 الرابطة بين آسفي والصويرة.

وأدى انهيار القنطرة المتواجدة بالمنطقة المذكورة، إلى عزلة تامة للساكنة بموازاة ندرة شديدة للمواد الغذائية...

كاميرا "أخبارنا" وكما هي عادتها، واكبت الحدث ونزلت للميدان في "ربورطاج" لاستقصاء آراء المتضررين والمسؤولين، الذين أكدوا على ضرورة تدخل وزارة "التجهيز والنقل"...

مجموع المشاهدات: 151 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات