عزلة للساكنة..ندرة المواد الغذائية..وكاميرا "أخبارنا" تنزل للميدان وتستقصي آراء المتضررين والمسؤولين
أخبارنا:محمد طه الجامعي
بعد أمطار الخير الأخيرة، أدت السيول إلى انجراف التربة وعزل العديد من المناطق بضواحي آسفي، من ضمنها منطقة "المعاشات" الواقعة في الطريق الوطنية رقم 301 الرابطة بين آسفي والصويرة.
وأدى انهيار القنطرة المتواجدة بالمنطقة المذكورة، إلى عزلة تامة للساكنة بموازاة ندرة شديدة للمواد الغذائية...
كاميرا "أخبارنا" وكما هي عادتها، واكبت الحدث ونزلت للميدان في "ربورطاج" لاستقصاء آراء المتضررين والمسؤولين، الذين أكدوا على ضرورة تدخل وزارة "التجهيز والنقل"...
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