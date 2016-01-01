الشواذ المغاربة يتوافدون على موسم سيدي علي بن حمدوش والدرك الملكي يقيم حواجز لمنعهم
أخبارنا المغربية : المهدي الوافي
أكدت مصادر محلية أن القيادة الجهوي للدرك الملكي بمكناس استنفرت عناصرها من منع الشواذ المغاربة من الالتحاق بموسم سيدي علي بن حمدوش الذي يعتبر قبلتهم السنوية المفضلة.
وحسب ذات المصادر، فإن حواجز أمنية تم نصبها على الطرق المؤدية إلى مكان انعقاد الموسم بجماعة سيدي علي نواحي مكناس صباح اليوم وذلك تزامنا مع انطلاق الاحتفالات.
هذا ويعتبر الشواذ المغاربة سيدي علي بن حمدوش بمثابة أبهم الروحي، حيث يسعون جاهدين إلى حضور موسمه المعروف بموسم "حمادشة" والذي يشهد في العادة طقوسا أقرب إلى الوثنية.
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