الجمعية المكلفة ببناء مسجد أكادير بـ3 ملايير تخرج عن صمتها و هذا ما قالته عن معارضي البناء
أخبارنا المغربية
كذبت الجمعية المكلفة ببناء مسجد يوسف بن تاشفين في حي تادارت أنزا العليا، على لسان رئيسها، الأخبار التي تتحدث عن معارضة السكان لبناء المسجد و مطالبة تحويل مبلغ 3،5 ملايير المخصصة له، لبناء ملاعب و مرافق ترفيهية للساكنة.
و أكد رئيس الجمعية في تصريح صحفي أن هذه مكتب جمعيته مفتوح في وجه الجميع حيث لم يتوصل بأي تضلم من أي جهة.
كما اعبر رئيس الجمعية أن العريضة الالكترونية مجهولة المصدر، حيث من المنتظر أن يوجه رسالة إلى وكيل الملك في ابتدائية أكادير، والوكيل العام في استئنتافية المدينة، من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
و أشار المتحدث إلى أن الجمعية ستتكلف ببناء المسجد و مدرسة قرآنية و عدة مرافق تجارية تساهم في تمويل نفقات المسجد.
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