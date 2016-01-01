"رايبي" يرسل طفلة عمرها 3 سنوات للإنعاش وهذا مافعله صاحب المحل
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس
علمت"أخبارنا" من مصدرها أن طفلة عمرها 3 سنوات ألم بها ألم كبير في أحشائها ، ودخلت في غيبوبة ، ليتم نقلها ليلة أمس السبت إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث قدمت لها الاسعافات الأولية وغسل للمعدة ، بعد ذلك أدخلت قسم الإنعاش ووضعها تحت المراقبة الطبية.
وحول الأسباب شكت الأسرة في أن يكون مشروب رايبي فاسد لاحدى الشركات وراء تسمم الطفلة لكونه اخر طعام تناولته، لكن صاحب المحل نفى ذلك.
هذا ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة السبب الحقيقي وراء هذا التسمم وهل فعلا مشروب "رايبي" هو السبب وراء إيذاء الطفلة.
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