بالفيديو والصور: مسيرة احتجاجية حاشدة بالرباط ضد اعتداءات التلاميذ على الأساتذة

أخبارنا المغربية ـ الرباط (تصوير: ع.مرزوقي)

نظمت 3 نقابات تعليمية، مسيرة احتجاجية، صباح يوم الأحد 3 دجنبر ، تحت شعار “مسيرة الوحدة من أجل كرامة الأسرة التعليمية”، حيث انطلقت من ساحة باب الأحد بالرباط في اتجاه مقر وزارة التربية الوطنية.





و جاءت هذه المسيرة التي عرفت مشاركة آباء وأولياء التلاميذ، بعد الاعتداءات المتكررة على رجال ونساء التعليم، حيث رفعت شعارات قوية تنديدا بتزايد العنف في أعلى درجاته ضد الأسرة التعليمية و المطالبة برد الاعتبار للمدرسة المغربية.

يذكر أن النقابات الثلاث خاضت، يومي 8 و9 نونبر الماضي، إضرابا تنديديا بنفس الاعتداءات التي صارت موضوع الساعة بالمغرب.