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إضراب عام بمطار مراكش الدولي بهذا التاريخ وهذه التفاصيل

بواسطة أخبارنا المغربية 44 دقيقة مضت
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إضراب عام بمطار مراكش الدولي بهذا التاريخ وهذه التفاصيل

 أخبارنا:مراكش

سيدخل مهنيو وأرباب وسائقو النقل السياحي بمدينة مراكش، في إضراب عام أمام بوابة مطار "مراكش المنارة" يوم غد الإثنين 4 دجنبر الجاري انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.

ووفق إخبار لـ"النقابة الوطنية للنقل السياحي بالمغرب"، التابعة لـ"الإتحاد العام الديمقراطي للشغالين بالمغرب" وجهته(النقابة) إلى والي جهة مراكش آسفي وتحصل الموقع على نسخة منه، فالمهنيون الذين سيضربون وجهوا مجموعة من المراسلات حول مشاكلهم دون أن يتلقوا أي رد.

وحملت نقابة أرباب ومهنيي وسائقي النقل السياحي بمراكش، المسؤولية كاملة للقيمين على مطار المنارة، بما في ذلك الإدارة، الأمن، والسلطة المحلية، فيما آل له الوضع في المطار، رغم أنه لم تمر السنة على تدشينه من طرف الملك، حسب ما جاء في نص الإخبار.

وأكد أصحاب الإخبار، على أنهم سيستمرون في إضرابهم العام، إلى حين حل جميع المشاكل والمعيقات التي تواجههم.

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