المغرب مازال فيه الخير...ممرضة تقوم بتوليد سيدة داخل قطار و هذا ما قام به المسافرون
أخبارنا المغربية
شهد قطار قادم من وجدة و متوجه إلى الدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، مبادرة إنسانية تتعلق بعملية توليد سيدة داهمها المخاض على متن القطار من طرف ممرضة.
و استحسن رواد الفايسبوك المبادرة بعد تناقلهم لصور توثق لحظات ما بعد عملية الوضع، كما أشادوا بالممرضة التي قامت بالعملية بالقرب من مدينة واد امليل، نواحي تازة، في حين استدعت أطر السكك الحديدية سيارة إسعاف لنقل الأم وابنها من المحطة إلى المستشفى.
في المقابل عبر المسافرون عن فرحتهم بالمولود الجديد، حيث قدموا لأبوي الرضيع كل ما يلزمه من حفاظات و أغطية و حليب.
شاشة أخبارنا
تطوان .. اعتقال الفتاة المُدمنة التي ظهرت في فيديو تمارس الجنس مع مراهقين مقابل 10 دراهم
أخبارنا المغربية ـ تطوان أوقفت السلطات الأمنية بمدينة تطوان، الشابة التي ظهرت في مقطع فيديو انتشر على الفايسبوك، وهي تمارس الجنس مع مراهقين. و أفادت مصادر محلية ... تفاصيل أكثر
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟