المغرب مازال فيه الخير...ممرضة تقوم بتوليد سيدة داخل قطار و هذا ما قام به المسافرون

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شهد قطار قادم من وجدة و متوجه إلى الدار البيضاء، صباح اليوم الأحد، مبادرة إنسانية تتعلق بعملية توليد سيدة داهمها المخاض على متن القطار من طرف ممرضة.

و استحسن رواد الفايسبوك المبادرة بعد تناقلهم لصور توثق لحظات ما بعد عملية الوضع، كما أشادوا بالممرضة التي قامت بالعملية بالقرب من مدينة واد امليل، نواحي تازة، في حين استدعت أطر السكك الحديدية سيارة إسعاف لنقل الأم وابنها من المحطة إلى المستشفى.

في المقابل عبر المسافرون عن فرحتهم بالمولود الجديد، حيث قدموا لأبوي الرضيع كل ما يلزمه من حفاظات و أغطية و حليب.